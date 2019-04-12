Россия и США оказались в одинаковом положении в Ливии

Ситуация в Ливии выявила отсутствие четкой стратегии у ключевых глобальных игроков. Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи привело к поспешной эвакуации американского контингента. Это, как говорят аналитики, свидетельствует о неготовности американской стороны брать на себя ответственность за развитие событий в североафриканской стране, которая на пике арабских переворотов с подачи в том числе и США стала жертвой прямого иностранного вмешательства. Сигналы, поступающие от российской стороны, также не оставляют впечатления, что Москва имеет единое представление, что ей конкретно нужно от Ливии.

Несмотря на видимую стагнацию, противостояние на ливийской территории по-прежнему даёт о себе знать. Так, ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сбила над Триполи самолет Военно-воздушных сил Правительства национального единства (ПНЕ), который должен был нанести удар по позициям мятежников на подступах к столице. Ранее командование ЛНА объявило западную часть страны закрытой для боевой авиации, предупредив о готовности сбивать все вражеские цели и бомбить аэропорты, с которых производятся вылеты. С начала наступления на Триполи ЛНА потеряла около 30 военных и около 200 пленными. В итоге силы Хафтара так и не смогли закрепиться ни в одном крупном населенном пункте вокруг Триполи, и даже аэропорт так и остался в руках сторонников ПНЕ.

Впрочем, вряд ли кто-то из глобальных игроков готов вмешаться в ситуацию с глубоким осознанием ответственности и последствий. Обострение вокруг Триполи привело к тому, что американские военнослужащие были просто-напросто эвакуированы с ливийской территории, хотя «морские котики» в течение почти нескольких лет проводили контртеррористические операции в Северной Африке. «Авторство» таких миссий, как Obsidian Lotus и Odyssey Resolve, принадлежит американским силам. Зона их действия распространялась на всю Северную Африку, свидетельствуют данные Yahoo News, которые были получены от властей Соединённых Штатов по специальному запросу. Впрочем, несмотря на солидное число проведенных в этом регионе военных миссий, ряд американских бывших военных советников говорит о том, что ни администрация Барака Обамы , ни команда его преемника не имеют четкой стратегии в Ливии.

«Я не верю, что есть четко сформулированная стратегия», — говорит на условиях анонимности бывший представитель командования США в Африке.

Хотя, как сообщалось ранее, у администрации Дональда Трампа было намерение поддержать «африканских союзников» в создании собственных сил безопасности, способных держать под контролем военную обстановку. Однако намерения оказались только намерениями. Вероятно, сейчас США находятся в растерянности из-за того, какую конкретно позицию выработать по отношению к Хафтару. В разное время ливийского военачальника называли ставленником то ЦРУ , то Эмиратов, то России. Нередко его называли единственным препятствием для мира в Ливии. Однако в США есть и другое мнение. Отставной армейский генерал Дон Болдук, который возглавлял силы специальных операций Африканского командования в период с 2015 по 2017 годы, говорил, что Штаты допустили ошибку, не взяв на себя больше обязательств в работе с Хафтаром. Радикалы были бы давно побеждены, считает он.