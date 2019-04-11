«Лебединое озеро» по-судански

СМИ сообщили о военном перевороте в Судане , отставке президента и кабмина. На госканалах звучит патриотическая музыка и опубликовано объявление о том, что ожидается важное сообщение. Как смена власти в Судане может затронуть российские интересы?

В одной из крупнейших стран Африки готовится военный переворот, утверждают источники Al Arabiya и местные СМИ. В ночь на 11 апреля СМИ Судана распространили следующее сообщение: «Суданская армия скоро сделает важное заявление. Ожидайте». С тех пор на крупных телеканалах и радиостанциях играют военные марши и национальная музыка.

По сообщениям целого ряда региональных СМИ, за ночь вооруженные силы страны провели массовые аресты ключевых чиновников и приближенных президента Омара аль-Башира . Некоторые источники утверждают, что сам аль-Башир, который правил Суданом более 30 лет, уже покинул страну. По другим данным, он заключен под домашний арест. Источники Reuters сообщают, что он покинул свой пост.

Кризис был спровоцирован массовыми демонстрациями, крупнейшая из которых проходила перед зданием генштаба армии Судана. На этой неделе протестующие были обстреляны силами госбезопасности страны, погибло более 20 человек, в том числе солдаты, защищавшие демонстрантов, рассказывает обозреватель Al Jazeera Рахила Махомед:

«Многочисленные протестующие уже который день выходят на улицы столицы Судана. Участники акций говорят, что из-за президента аль-Башира страна голодает, а люди теряют жилье и работу. В понедельник и вторник силы госбезопасности открыли огонь по протестующим, устроившим сидячую демонстрацию. Позднее в ситуацию вмешались военные. В СМИ появилась запись, на которой солдат называет протестующих братьями и заявляет, что они имеют право высказывать свое мнение. Тем не менее это были офицеры среднего звена, последнее слово останется за высшим руководством армии. Несмотря на призывы протестующих встать на сторону народа, накануне представитель военного командования заявил об отсутствии раскола между армией и силами госбезопасности. Лидеры оппозиции призвали руководство вооруженных сил начать переговоры о создании переходного правительства. С тем же призывом выступили США, Великбритания и Норвегия. Согласно совместному заявлению трех государств, власти Судана должны отреагировать и представить реалистичный план политического перехода власти».

За последние два года Омар аль-Башир дважды посещал Россию. На встречах с Владимиром Путиным Сергеем Шойгу суданский лидер предложил Москве «открыть дорогу в Африку» и обсуждал возможность создания российской военной базы на побережье Красного моря. Сообщалось, что по итогам переговоров был подписан целый ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве по мирному атому и концессии на золотодобычу. Год назад в прессе появлялись сообщения о появлении в Судане сотрудников российских ЧВК.

Товарооборот между России и Суданом быстро растет в процентном отношении, но остается незначительным — несколько сотен миллионов долларов. Крупных инвестиционных проектов у Москвы в Судане нет. О российских интересах в этой стране рассуждает востоковед Саид Гафуров:

— Мы пытались зайти в Судан, получалось не очень хорошо. Ждали министра иностранных дел у нас. Аль-Башир вроде бы после того, как попал под американские санкции, не очень хотел ложиться под китайцев и пытался с нами наладить отношения. Не получилось главным образом потому, что китайцы не давали. А вообще экономических интересов у нас с Суданом много. Плюс нас в Африке ждут. Нас вообще в Африке хотят в широком смысле, это такая доминирующая линия, двустороннее противостояние Китая против Западной Европы или против США им не очень нравится, и они хотят иметь нас в противовес. Нас хотели суданцы попросить, чтобы мы зашли. Считалось, что если мы зайдем, это будет лучше, чем если это будет борьба Запада с Китаем. Плюс еще определенный антиамериканизм аль-Башира, хотя он был сдержанный, очень аккуратный, но он понимал, что ему нужны сильные союзники.

— Получается, что этот переворот стоит воспринимать в геополитическом контексте?

— Да, конечно, это попытки каких-то внешних сил начать смену режимов, причем особенно таких устоявшихся и немножко геронтократических, как в Иране или Алжире.

— Для России будут какие-то последствия или пока нет?

— Давайте подождем итоги, потому что я абсолютно убежден, что мы просто не знаем, кто сейчас придет к власти. Я даже думаю, что путчисты сами еще не знают. А опыт вообще переворотов в Африке показывает, что, как правило, в очень большом количестве случаев те, кто организовывал перевороты, своим конкурентам уступают.

Крупных инвестиционных проектов у России в Судане нет, но есть интересы в вопросах вооружения и энергетики, говорит эксперт при Российском совете по международным делам Юрий Бармин:

«Не сказал бы, что сейчас они серьезны, все-таки там долго была война. Сейчас, я так понимаю, интерес возвращается, в том числе и в вопросе вооружений, и в вопросе энергетики. В прошлом году было достаточно много дипломатических попыток завязать с Суданом более тесные отношения, но ничего конкретного, я так понимаю, не было достигнуто. Какие можно развивать бизнес-интересы в стране, в которой до сих пор нестабильность? Были разговоры о том, что Россия может получить морскую базу на побережье Красного моря, но опять же это вопрос на очень долгую перспективу».

Несмотря на подвешенную ситуацию с анонсированным, но пока не озвученным заявлением армии, в столице Судана празднуют. Как сообщает РИА Новости, на улицах Хартума проходят стихийные шествия: люди размахивают флагами страны и кричат: «Мы победили».

Массовые протесты в Судане начались зимой. За последний год инфляция в стране выросла до 70%, а власти объявили о планах в три раза поднять ограничение цены на хлеб.

Омар аль-Башир пришел к власти в Судане в 1989 году. Из-за массовых убийств и изнасилований в провинции Дарфур он с 2008 года находится в международном уголовном розыске.