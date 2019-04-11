В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента аль-Башира и разогнать правительство.

Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 мск и прервали вещание. В настоящее время в эфире звучит патриотическая музыка.

Журналист «Голоса Америки» Харун Маруф в своем Twitter сообщает, что на улицах Хартума появились солдаты.