Reuters: на всей территории Судана отключили электричество

Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана сообщило в воскресенье об отключении электричества на всей территории страны. Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, инженеры и техники пытаются восстановить подачу электроэнергии. Другие подробности агентство не приводит.

С начала 2018 года это уже пятое полное отключение электричества в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года, четвертый — в феврале.

В настоящий момент в Судане установилась жаркая погода. Согласно данным метеорологической службы, в некоторых районах страны температура воздуха превышает 40 градусов Цельсия.