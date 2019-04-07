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Reuters: на всей территории Судана отключили электричество 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана сообщило в воскресенье об отключении электричества на всей территории страны. Об этом пишет агентство Reuters.
По его данным, инженеры и техники пытаются восстановить подачу электроэнергии. Другие подробности агентство не приводит.
С начала 2018 года это уже пятое полное отключение электричества в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года, четвертый — в феврале.
В настоящий момент в Судане установилась жаркая погода. Согласно данным метеорологической службы, в некоторых районах страны температура воздуха превышает 40 градусов Цельсия.
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Африка , Происшествия , Reuters , Судан
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