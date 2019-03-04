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В Египте обнаружили сфинкса с головой барана 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Gebel el Silsila Project
Пятиметрового криосфинкса (сфинкса с телом льва и головой барана) обнаружила совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта, пишет газета "Мобтада".
Древний памятник, возраст которого ученые относят к правлению деда Тутанхамона — фараона Аменхотепа III (примерно 1388 — 1353 (1351) до нашей эры), был найден под обломками песчаника. По словам археологов, сфинкс, а также его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершен из-за смерти фараона, или же он был поврежден, и его решили не реставрировать.
Вместе с большим и малым криосфинксами в этом месте обнаружена высеченная из песчаника кобра, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.
Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.
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Африка , Наука , Наука и техника , Асуан , Египет
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