В Египте обнаружили сфинкса с головой барана

Пятиметрового криосфинкса (сфинкса с телом льва и головой барана) обнаружила совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта , пишет газета "Мобтада".

Древний памятник, возраст которого ученые относят к правлению деда Тутанхамона — фараона Аменхотепа III (примерно 1388 — 1353 (1351) до нашей эры), был найден под обломками песчаника. По словам археологов, сфинкс, а также его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершен из-за смерти фараона, или же он был поврежден, и его решили не реставрировать.

Вместе с большим и малым криосфинксами в этом месте обнаружена высеченная из песчаника кобра, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.

Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.