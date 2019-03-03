В Алжире вновь начались акции протеста

Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.

Об этом сообщает Tsa-Algerie.

В столице страны участники акций, преимущественно молодежь, собрались недалеко от Конституционного совета Алжира. Люди скандируют лозунги, в которых выражают своё недовольство Бутефликом.

Отмечается, что в городе порядок охраняют усиленные отряды полиции.

В настоящий момент нет никакой информации об арестах или инцидентах в ходе демонстраций.

Ранее в Алжире 63 человека пострадали и 43 были арестованы во время демонстраций, которые проходят по всей стране.