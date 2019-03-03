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В Алжире вновь начались акции протеста 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
В Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Об этом сообщает Tsa-Algerie.
В столице страны участники акций, преимущественно молодежь, собрались недалеко от Конституционного совета Алжира. Люди скандируют лозунги, в которых выражают своё недовольство Бутефликом.
Отмечается, что в городе порядок охраняют усиленные отряды полиции.
В настоящий момент нет никакой информации об арестах или инцидентах в ходе демонстраций.
Ранее в Алжире 63 человека пострадали и 43 были арестованы во время демонстраций, которые проходят по всей стране.
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Источник: президент Алжира находится в критическом состоянии В Афганистане при атаке боевиков «Талибана» погибли 23 человека В Нигерии более 120 человек задержали в связи с нарушением правил голосования
Африка , В мире , Алжир
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