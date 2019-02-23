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Эшелон с трофеями из Сирии проедет по России 

Вести.Ru + ещё 5 23 февраля 2019
Фото: Вести.Ru
Как попал к террористам в Сирии советский танк Т-55, на чем передвигались смертники, и из чего сделаны беспилотники для атаки на российские базы? Трофейное оружие боевиков выставлено в поезде-музее акции «Сирийский перелом». Состав отправился в путешествие по России.
Видеть эту технику в снегу непривычно. Самодельные броневики, минометы — на них боевики годами воевали в сирийский песках. Теперь это — трофеи на передвижной выставке.
Казалось бы, отличная идея боевиков — поставить блок для запуска реактивных снарядов от какого-то западного вертолета на скоростной пикап. Выпустил 36 снарядов и через несколько секунд скрылся в пустыне. Но план этот явно провалился. Вся правая сторона пикапа изрешечена пулями от Калашникова.
У всех экскурсоводов — опыт боевых действий в Сирии. В каждом вагоне — своя тематика. Отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства и, конечно, оружие террористов из Германии, Бельгии, США.
Пока этот агитпоезд еще в Москве. Многие приходят на выставку с детьми.
И вот эшелон начинает путешествие по России. Из Москвы до Севастополя, Владивостока, Мурманска и обратно. 29 тысяч километров и 60 городов, где каждый сможет увидеть, какой непростой была борьба с мировым терроризмом.
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Африка , Армия , Ближний Восток , Сирия
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