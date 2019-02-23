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В Нигерии в день выборов прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Несколько взрывов прогремело в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии в день президентских выборов, сообщает местное издание Nation.
Избирательная комиссия Нигерии ранее сообщила, что президентские выборы в Нигерии состоятся 23 февраля.
Как сообщается, в субботу утром в административном центре нигерийского штата Борно городе Майдугури произошло несколько взрывов.
Выборы в Нигерии были назначены на 16 февраля, однако позже избирательная комиссия (INEC) Нигерии отложила их до 23 февраля. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил свое разочарование по поводу того, что, несмотря на всю подготовительную работу, избирательная комиссия отложила выборы за несколько часов до того, как они должны были начаться.
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Африка , Происшествия , Нигерия
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