Индия отомстила террористам

Индии уничтожили организатора нападения на колонну военных в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает India Today.

Как отмечается, Гази Рашид и двое его подельников были ликвидированы в округе Пулвама. Перед этим район оцепили, получив сведения о присутствии там боевиков. ТАСС передает, что по подозрению в связях с экстремистами также задержаны 23 человека.

Кроме того, сообщается, что в ходе столкновений убиты четыре военнослужащих — офицер и солдаты. Боевики открыли по ним огонь после того, как те сделали предупредительные выстрелы. Также жертвой перестрелки стал один мирный житель.

Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) произошло 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам»). Ее главной целью является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН