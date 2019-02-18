В Кашмире погибли четверо индийских военнослужащих 

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Четверо индийских военнослужащих, включая одного майора, погибли в понедельник в ходе столкновений с боевиками в штате Джамму и Кашмир, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Как отмечается, после короткой перестрелки в одной из деревень округа Пулвама полиция и вооруженные силы оцепили территорию и начали проводить обыски. На месте была слышна стрельба, местных жителей просили оставаться в своих домах.
В четверг в штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». МИД Пакистана заявил, что решительно отвергает попытки связать Исламабад с терактом без какого-либо расследования.