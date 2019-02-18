В Кашмире погибли четверо индийских военнослужащих

МОСКВА , 18 фев — РИА Новости . Четверо индийских военнослужащих, включая одного майора, погибли в понедельник в ходе столкновений с боевиками в штате Джамму и Кашмир, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Как отмечается, после короткой перестрелки в одной из деревень округа Пулвама полиция и вооруженные силы оцепили территорию и начали проводить обыски. На месте была слышна стрельба, местных жителей просили оставаться в своих домах.