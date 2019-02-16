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Помпео призвал Пакистан не предоставлять убежища террористам 

РИА Новости + ещё 34 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает теракт в индийском штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали более 40 человек, и призвал Пакистан не предоставлять убежища для террористов.
"США осуждают вчерашний ужасный теракт против индийских служб безопасности. Мои мысли и молитвы обращены к жертвам (теракта) и их семьям. Мы проявляем солидарность с Индией в ее борьбе с терроризмом. Пакистан не должен предоставлять убежища террористам, что угрожает международной безопасности", — говорится в его сообщении в Twitter.
Взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии в четверг унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что силам безопасности страны предоставлена полная свобода действия для борьбы с терроризмом. Он отметил, что соседний Пакистан, который переживает серьезный экономический кризис, хочет разрушить Индию такими трагедиями, однако «их планы никогда не осуществятся». МИД Пакистана заявил, что решительно отвергает попытки без какого-либо расследования связать Исламабад с терактом.
Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.
При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Африка , Азия , Ближний Восток , Нарендра Моди , МИД , РИА Новости , Джамму , Индия , Москва , Пакистан , США
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