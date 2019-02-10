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Депутатов Танзании хотят обязать сделать обрезание 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Джеклин Нгоняни из Танзании предложила проверить, обрезаны ли ее коллеги-мужчины, поскольку обрезание снижает риск передачи ВИЧ, сообщает "Би-би-си".
По ее словам, все необрезанные депутаты должны пройти процедуру обрезания.
Сообщается, что многие коллеги поддержали ее идею. Однако член парламента Джозеф Кашеку выступил против предложения Нгоняни, назвав его "бескультурным" и "насильственным".
ВИЧ рассматривается как главная угроза общественному здравоохранению в Танзании. Считается, что около 5% взрослого населения Танзании инфицированы ВИЧ, что дает ему 13-е место в мире по уровню инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обрезание снижает риск заражения ВИЧ среди мужчин примерно на 60%.
Ранее ученые объяснили, что обрезание меняет состав бактериальной флоры, практически убивая анаэробные бактерии, чем объясняется снижение риска заражения ВИЧ.
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Африка , В мире , ВОЗ , BBC News , Танзания
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