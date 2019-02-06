В Египте при обрушении дома погибли немецкая туристка и две местные девочки

Туристка из Германии и две египтянки восьми и пяти лет погибли в Луксоре на юге Египта под завалами рухнувшего дома во вторник вечером, сообщил новостной портал египетского издания "Аль-Ахрам".

Еще 13 человек, в том числе три туриста из Германии, получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошёл на улице Юсеф Хасан. Рухнуло нежилое здания старой постройки, на первом этаже которого находилась ремонтная мастерская. Все погибшие и пострадавшие находились рядом с аварийным зданием.

Расположенный на Ниле Луксор считается одним из главных туристических центров Египта благодаря многочисленным памятникам и древним храмам в окрестностях города.