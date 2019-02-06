Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте при обрушении дома погибли немецкая туристка и две местные девочки 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Туристка из Германии и две египтянки восьми и пяти лет погибли в Луксоре на юге Египта под завалами рухнувшего дома во вторник вечером, сообщил новостной портал египетского издания "Аль-Ахрам".
Еще 13 человек, в том числе три туриста из Германии, получили травмы и были госпитализированы.
Инцидент произошёл на улице Юсеф Хасан. Рухнуло нежилое здания старой постройки, на первом этаже которого находилась ремонтная мастерская. Все погибшие и пострадавшие находились рядом с аварийным зданием.
Расположенный на Ниле Луксор считается одним из главных туристических центров Египта благодаря многочисленным памятникам и древним храмам в окрестностях города.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Африка , Пожары , Германия , Египет , Луксор
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Участниц Comedy Woman защитили от нападок Михалкова
Шоу-бизнес
В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США
Оружие Статьи
США усилили военное присутствие в Сирии
Армия В мире
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В мире Украина
Россия обратились к Японии по ракетному договору
Армия Политика
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Медведев уволил главу Ростуризма
Общество Экономика
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение