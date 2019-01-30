Лев подкрался к спящей львице и укусил ее

В национальном парке Крюгера ( ЮАР ) туристы сняли на камеру необычное поведение льва: хищник подкрался к спящей львице и укусил ее. На кадрах видно, как самец наблюдает за отдыхающей соплеменницей из-за кустов, а затем начинает медленно приближаться к ней. В итоге пышногривый царь зверей укусил самку, которая, впрочем, сумела дать отпор напавшему на нее сородичу: львица моментально вскочила и оскалилась на обидчика. Что это было — акт мести или попытка привлечения внимания, предстоит определить зоологам. По сообщению местного гида Джошуа Лункушу, он впервые наблюдает подобный поступок представителя семейства кошачьих.