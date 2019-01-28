Древнее хранилище вина обнаружили в Египте

Египетские ученые во время раскопок обнаружили в провинции эль-Бохейра древний пресс для отжима винограда и винное хранилище.

Как предполагают ученые, данные объекты были созданы в период расцвета греко-римской эпохи (середина IV века д.н.э.и конец IV века нашей эры).

Об этом сообщили в Министерстве по делам памятников древности Египта. Отмечается, что хранилище является частью археологического комплекса, который включает жилые помещения.

На это месте также были обнаружены глиняные амфоры и часть стены с известняковыми блоками. Специалисты предположили, что это могут быть остатки строения, в котором вино выдерживали до нужных температур.

Эксперты утверждают, что эти находки помогут лучше понять процесс изготовления спиртных напитков в Древнем Египте, передает Мир 24.