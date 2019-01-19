Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ливии погиб сотрудничавший с Ruptly журналист 

RT на русском + ещё 18 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ливийский журналист Мухаммед Халифа погиб в ходе вооружённого столкновения между враждующими группировками в Триполи. 35-летний фотограф, оператор и продюсер сотрудничал с видеоагентством RT Ruptly с 2016 года. За это время он подготовил десятки материалов о ходе гражданской войны и сопутствующем ей миграционном кризисе в стране, зачастую рискуя собственной жизнью.
В субботу, 19 января, в Триполи погиб 35-летний ливийский журналист Мухаммед Халифа. Сотрудничавший с видеоагентством RT Ruptly фотограф, оператор и продюсер был убит в ходе одного из боестолкновений между враждующими вооружёнными группировками в столице Ливии.
Журналист стал внештатным сотрудником видеоагентства Ruptly в 2016 году и за три года, неоднократно рискуя собственной жизнью, подготовил десятки сюжетов о ситуации в стране. Мухаммед освещал гражданскую войну в Ливии, находясь на переднем крае боевых действий. Также в объектив его камеры попадали истории мигрантов, которые бежали от войны и пытались пересечь Средиземное море на пути в Европу.
Халифа работал днём и ночью. В частности, в июле 2018 года он в кромешной тьме снимал видеосюжет о том, как на побережье вблизи Таджуры спасатели извлекали из воды тела более 200 утонувших мигрантов.
Коллеги погибшего журналиста с большим уважением отзываются о его профессиональных и личностных качествах.
«Мухаммед был человеком надёжным, трудолюбивым и скромным», — отметил его коллега из Ruptly, добавив, что «им будет не хватать его профессионализма и доброго нрава».
У погибшего журналиста остались жена и полугодовалая дочь.

«Журналистика — не преступление»

В воскресенье, 20 января, десятки человек собрались на Алжирской площади в центре Триполи, чтобы осудить убийство Мухаммеда Халифы. Протестующие держали в руках фотографии погибшего и плакаты с требованиями положить конец насилию против журналистов в Ливии.
Вот некоторые из лозунгов, написанных на самодельных плакатах: «Поддержка свободной прессы — защита нашего права знать правду», «Патриотизм не только для вас», «Избиения, оскорбления, дискриминация — вот как вы со мной обращаетесь», «Я знаю свои журналистские обязанности, знайте и вы свои», «Ливия без СМИ».
«Журналистика — не преступление», — гласит надпись на одном из плакатов.
Мухаммед Халифа стал 14-м сотрудником СМИ, погибшим на территории страны с начала ливийского конфликта в 2011-м. По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (CPJ), большинство из них были убиты в перестрелках.
Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда после событий Арабской весны произошло свержение и убийство многолетнего лидера республики Муаммара Каддафи. После этого страна фактически распалась на несколько государственных образований, находящихся под контролем различных сил и группировок. Конфликт усугубляется серьёзным миграционным кризисом.
RT на русском: последние новости
Боевики атаковали конвой губернатора афганской провинции Логар СМИ сообщили о ликвидации устроивших нападение на отель в Кении Сирия отказалась от участия в саммите ЛАГ в Ливане
Комментарии
Африка , Муаммар Каддафи , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ придумали связанное с Крымом наказание14
Кремль предупредил Абэ459
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет435
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
США показали свой эсминец в Черном море60
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение