На западе Египта археологи нашли гробницы Римской эпохи

КАИР , 15 янв — РИА Новости Маргарита Кислова . Египетская археологическая миссия, работающая в районе города Мут в оазисе Дахла на западе страны, обнаружила две хорошо сохранившиеся гробницы римского периода (30 год до нашей эры — 312 год нашей эры), сообщило министерство по делам памятников древности.

По словам главы Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, от первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями, которая спускается к запечатанному входу. Археологи вскрыли гробницу и обнаружили неплохо сохранившиеся погребальные помещения, выполненные из глиняных кирпичей, песчаника и известняка, алтарь, погребальную посуду.

Вторая гробница расположена восточнее первого погребения. В ней также сохранились погребальные помещения, камеры, стол для подношений. Археологи говорят, что в гробнице найдена настенная цветная роспись, изображающая сцены бальзамирования усопших.

По словам представителей министерства по делам памятников древности Египта, работы в районе города Мут продолжаются с 2002 года. Археологи к настоящему моменту обнаружили уже порядка десяти гробниц, относящихся к разным периодам истории Египта и находящихся в разной степени сохранности.