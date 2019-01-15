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На западе Египта археологи нашли гробницы Римской эпохи 

РИА Новости + ещё 5 15 января 2019
Фото: Москва24
КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия, работающая в районе города Мут в оазисе Дахла на западе страны, обнаружила две хорошо сохранившиеся гробницы римского периода (30 год до нашей эры — 312 год нашей эры), сообщило министерство по делам памятников древности.
По словам главы Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, от первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями, которая спускается к запечатанному входу. Археологи вскрыли гробницу и обнаружили неплохо сохранившиеся погребальные помещения, выполненные из глиняных кирпичей, песчаника и известняка, алтарь, погребальную посуду.
Вторая гробница расположена восточнее первого погребения. В ней также сохранились погребальные помещения, камеры, стол для подношений. Археологи говорят, что в гробнице найдена настенная цветная роспись, изображающая сцены бальзамирования усопших.
По словам представителей министерства по делам памятников древности Египта, работы в районе города Мут продолжаются с 2002 года. Археологи к настоящему моменту обнаружили уже порядка десяти гробниц, относящихся к разным периодам истории Египта и находящихся в разной степени сохранности.
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Африка , Наука , Маргарита Кислова , РИА Новости , Египет , Каир
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