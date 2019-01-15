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«Исламское государство» захватило город в Африке 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lekan Oyekanmi / AP
Члены запрещенной в России террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP) 14 января захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нигерийские войска оказывали сопротивление, но не смогли удержать город. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили его, наши парни отступают», — приводит агентство слова анонимного источника из вооруженных сил страны.
По информации местной газеты Daily Post, в ходе перестрелки боевики подожгли часть домов. Местным жителям пришлось спасаться бегством. Информации об убитых и раненых не поступало.
Борьба с террористами из ISWAP была одним из пунктов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада Бухари, занявшего свой пост в 2015 году. В 2018 году его администрация объявила, что добилась своей цели и победила боевиков. В феврале 2019 года в стране пройдут президентские выборы.
В ноябре 2018 года сообщалось, что члены группировки за несколько дней убили более 100 военнослужащих нигерийской армии.
ISWAP — исламистская террористическая группировка, ранее носившая название «Боко харам», что дословно переводится как «западное образование греховно». В 2015 году ее лидеры присягнули на верность «Исламскому Государству» (ИГ, запрещена в России) и изменили название.
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Комментарии1
Африка , В мире , Боко харам , Исламское государство , Нигерия
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