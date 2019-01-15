Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте семейную пару приговорили к 20 годам за организацию свингер-пати 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: © AFP 2019 / Mohamed el-Shahed
Уголовный суд египетского города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров, сообщает портал издания "Масри аль-Яум".
В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".
По данным следствия, глава семьи — автомеханик по профессии — создал страницу в социальной сети, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявление с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.
До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.
Последние новости
США признали, что Германия вышла из повиновения Вызывающий бурю: почему авианаводчиков не берут в плен На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Африка , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе24
В США пристыдили Россию156
В РФ прекратит работу популярный мобильный мессенджер8
Тимошенко не оставила Порошенко шансов52
Названы самые высокооплачиваемые вакансии
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение