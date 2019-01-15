В Египте семейную пару приговорили к 20 годам за организацию свингер-пати

Уголовный суд египетского города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров, сообщает портал издания "Масри аль-Яум".

В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".

По данным следствия, глава семьи — автомеханик по профессии — создал страницу в социальной сети, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявление с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.

До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.