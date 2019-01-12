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На юге Египта уничтожили шесть боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Amr Nabil
Сотрудники управления национальной безопасности Египта уничтожили в ходе перестрелки шестерых боевиков на юге страны, говорится в заявлении египетского МВД.
"В результате оперативных действий было установлено местонахождение террористической группы, скрывавшейся от правоохранителей в пересеченной местности близ трассы Асьют-Сохаг", — сообщили египетские силовики.
По их данным, группировка занималась подготовкой терактов, укрывшись в труднодоступной местности. "Оказавшись в окружении, террористы открыли огонь по силам безопасности", — отмечается в документе.
В ходе перестрелки удалось уничтожить шесть боевиков. При этом были обнаружены четыре автомата, две винтовки, патроны к ним, взрывное устройство, а также организационные документы группировки.
О потерях среди сотрудников правоохранительных органов не сообщается.
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