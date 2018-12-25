Что России нужно от сына Каддафи

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов дал понять, что Москва, в принципе, не против поддержать младшего Каддафи. Как стало известно в понедельник, наш дипломат не поддержал прямо кандидатуру Каддафи, но подчеркнул, что никого нельзя лишать права принимать участие в президентских выборах в Ливии.

«Исторически это общество трайбалистское, то есть большое значение имеет позиция разных племен. Поэтому, думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса с участием других политических сторон», — пояснил Богданов РИА «Новости».

Агентство Bloomberg в статье с говорящим названием: «Россия имеет план для Ливии — еще один Каддафи» утверждает: в начале декабря Сейф аль-Ислам направил своего эмиссара к Богданову с письмом для Путина. В письме, утверждает агентство, он излагал свое видение ситуации в Ливии и просил поддержки.

Мухаммад аль-Кайлюши, один из соратников Каддафи, факт письма Путину подтвердил, однако опроверг слухи о том, что Путина попросили о помощи.

«Мы не затрагивали проблематику баллотирования в президенты, так как об этом еще рано говорить», — сказал аль-Кайлюши агентству Sputnik.

Он обратил внимание на то, что даже закон о выборах пока еще не принят.

«Влияние в Ливии у младшего Каддафи, безусловно, есть, — сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Ему удалось за несколько лет вокруг себя собрать серьезный пул поддержки — и со стороны военных, со стороны местных племенных клановых структур. Он очень перспективный кандидат на предстоящих выборах».

Тем не менее эксперт не уверен, что Москва уже сделала ставку на Каддафи, да и заявление Богданова не дает оснований для подобных смелых выводов. Вместе с тем Егорченков отмечает: Ливия как экономический партнер чрезвычайно интересна, и в стороне от происходящих там процессов Москва никак не может быть.

«Не надо забывать, что Ливия была и остается одной из крупнейших добывающих стран региона. На ее территории находится огромное количество запасов углеводородов, путей их доставки, в том числе в Европу», — напомнил Егорченков.

Два крупнейших нефтяных терминала страны, Рас-Сануф и Эс-Сидр, с сентября 2016 года находятся под контролем фельдмаршала Халифы Хафтара. Однако европейские правительства и власти США отказываются с ним сотрудничать, заявляя, что покупают нефть только у Национальной нефтяной корпорации правительства Фаиза Сараджа. Это стало одной из решающих причин, толкнувших недавно две противостоящие стороны на переговоры.

Как напомнил Егорченков, нефтью интересы России в Ливии не ограничиваются.

«Есть и другие интересные сферы экономики, зоны, куда Россия могла бы зайти, — говорит он. — До войны, в частности, мы там принимали участие в строительстве железнодорожных линий, а Ливия — страна большая, со сложным климатом, и там железные дороги нужны».

Наконец, есть военно-техническое сотрудничество, которое, как напомнил Егорченков, во времена Каддафи было очень плодотворным и не ограничивалось продажей оружия, а носило комплексный характер, в том числе включало и обучение ливийских специалистов.

«Все эти сферы в результате должны, как мне кажется, быть реанимированы в наших двусторонних отношениях», — полагает эксперт.

При этом неважно, какой будет фамилия правителя страны, поскольку эти сделки были бы взаимовыгодны для обеих стран.

46-летний Каддафи теоретически мог бы создать некую третью силу, которую поддержат те ливийцы, кто недоволен, что на власть в масштабах всей страны претендуют Сарадж и Хафтар. Но переоценивать его шансы на успех нельзя. Образ Каддафи привлекает одних ливийцев, уставших от бесконечной войны всех против всех, но других отпугивает. Неслучайна достаточно осторожная реакция Москвы на предложение Сейфа аль-Ислама о дружбе. Но поддерживать с ним рабочие отношения, как со всеми участниками конфликта в Ливии, для Москвы важно. Что и подчеркнул Богданов.

Напомним, в течение семи лет Каддафи находился в руках так называемых Зинтанских бригад — ополчения племени зинтан, сыгравшего важную роль в свержении Каддафи-старшего. Племя упорно отказывалось передать его Международному уголовному суду или судам в Триполи, заочно приговорившим сына диктатора к казни. Видимо, Каддафи-младший стал предметом какой-то сложной интриги, которую плели Зинтанские бригады. В июне прошлого года они освободили пленника.

Юридически Сейф аль-Ислам считается освобожденным по всеобщей амнистии, объявленной в 2015 году одним из парламентов Ливии (в стране сейчас два парламента, взаимно не признающих друг друга). Как можно было амнистировать приговоренного к смерти, для знатоков права загадка.

В Ливии по-прежнему вообще творится немало удивительных вещей. Среди множества сил, контролирующих ее территорию, самых влиятельных — две. На западе страны, в столице Триполи, находится правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Оно сформировано при поддержке Совета Безопасности ООН

На востоке, в Киренаике, действует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Он заявляет, что подчиняется одному из правительств Ливии, заседающему в городе Тобруке, но на практике проводит собственную политику. Часто говорят, что Хафтара поддерживает Россия, Сараджа — США, однако в действительности всё куда сложнее.