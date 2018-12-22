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ВВС США нанесли удар по подземным укрытиям ИГ* в Ираке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В результате авиаудара ликвидированы четыре боевика Исламского государства* и уничтожена часть их подземных коммуникаций.
Стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США нанес удар по подземным укрытиям боевиков Исламского государства* на горе Атшан на западе г. Мосул в Ираке.
Бойцы 20-ой дивизии ВС Ирака во время патрулирования местности вступили в перестрелку с джихадистами. Боевики ИГ* в результате боестолкновения отступили в туннели, вырытые в горе. Иракские военные не стали их преследовать, а передали координаты подземных укрытий ВВС международной коалиции.
В результате авиаудара ликвидированы четыре боевика Исламского государства* и уничтожена часть их подземных коммуникаций. Ранее ВВС коалиции уже наносили удары по позициям джихадистов на горе Атшан.
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Африка , Ближний Восток , Ирак , Мосул , США
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