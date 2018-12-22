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Disney обвинили в эксплуатации Африки 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Кадр из мультфилма «Король лев: Тимон и Пумба»/Walt Disney Television
Более 50 тысяч африканцев подписали петицию, в которой американская компания Disney обвиняется в эксплуатации Африки и колониализме. Причиной для обвинений стало намерение студии зарегистрировать торговую марку, которая будет называться «Хакуна Матата».
Фраза, которая переводится с языка Суахили как «без забот» или «без проблем», стала популярной благодаря мультфильму 1994 года «Король-лев», киноремейк которого готовится в 2019 году. Права на выражение Disney получил в 2003 году.
По словам автора петиции зимбабвийца Шелтона Мпалы, мультипликаторы не придумали фразу — её постоянно используют говорящие на Суахили жители Танзании, Кении, Уганды, Руанды, Бурунди, Мозамбика и Демократической Республики Конго. Он отметил, что решение создать торговую марку «Хакуна Матата» основано исключительно на жадности и является оскорблением не только носителей крупнейшего языка банту, но и всей Африки.
Авторы петиции заявили, что действия студии противоречат ценностям дружбы, которые прославляются в «Короле-льве». Петиция опубликована на сайте Change.org.
Ранее News.ru писал, что в Сети появился трейлер к ремейку мультфильма «Король Лев». В новом «Короле Льве», как и в предыдущем, будет звучать музыка Элтона Джона. Судя по всему, мультфильм начнётся со знаменитой сцены, когда все звери собираются возле скалы, чтобы поприветствовать маленького львёнка — наследника короля.
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Комментарии
Африка , В мире , Элтон Джон , Walt Disney
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