Африканцы обиделись на Ганди за расизм и отмстили

Статую лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди на территории Университета Ганы Аккре демонтировали. Причиной стали протесты студентов, которые заявили, что индиец считал африканцев людьми низшего сорта. Об этом сообщает The Guardian.

Споры вокруг целесообразности установки монумента шли на протяжении двух лет. В итоге ночью 12 декабря статую убрали, оставив пустой постамент на месте. Кто именно демонтировал фигуру, газета не уточнила.

Студенты положительно отнеслись к исчезновению статуи Ганди с кампуса. «Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности», — сказал один из учащихся. Глава одной из кафедр Института африканских исследований Обадель Камбон назвал демонтаж монумента вопросом самоуважения.

В 2015 году в Южноафриканской Республике вышла книга, в которой отмечалось пренебрежительное отношение Ганди к африканцам. В частности там говорилось, что он сетовал на то, что индийцев заставляют пользоваться отдельными входами в здания, как чернокожих при апартеиде.

В то же время некоторые студенты Университета Ганы не считают позицию индийца оскорбительной. По из мнению, его взгляды были обусловлены эпохой, в которой он жил.