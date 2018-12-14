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Африканцы обиделись на Ганди за расизм и отмстили 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Christian Thompson / AP
Статую лидера индийского национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди на территории Университета Ганы в Аккре демонтировали. Причиной стали протесты студентов, которые заявили, что индиец считал африканцев людьми низшего сорта. Об этом сообщает The Guardian.
Споры вокруг целесообразности установки монумента шли на протяжении двух лет. В итоге ночью 12 декабря статую убрали, оставив пустой постамент на месте. Кто именно демонтировал фигуру, газета не уточнила.
Студенты положительно отнеслись к исчезновению статуи Ганди с кампуса. «Это большая победа для ганцев, потому что эта статуя постоянно напоминала нам о нашей никчемности», — сказал один из учащихся. Глава одной из кафедр Института африканских исследований Обадель Камбон назвал демонтаж монумента вопросом самоуважения.
В 2015 году в Южноафриканской Республике вышла книга, в которой отмечалось пренебрежительное отношение Ганди к африканцам. В частности там говорилось, что он сетовал на то, что индийцев заставляют пользоваться отдельными входами в здания, как чернокожих при апартеиде.
В то же время некоторые студенты Университета Ганы не считают позицию индийца оскорбительной. По из мнению, его взгляды были обусловлены эпохой, в которой он жил.
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