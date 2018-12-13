Археологи нашли в Египте гигантское кладбище времен Тутанхамона

Египетские ученые нашли на юге страны рекордно большое кладбище, не разграбленное расхитителями гробниц, на чьей территории было захоронено более пятидесяти современников Тутанхамона и других фараонов 18 династии. Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Погребально-храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен на юге Древнего Египта , рядом с городом Бехдет, столицей Южного Царства, во времена фараонов 18 династии Древнего Египта, Тутанхамона и его предков, "фараонов-завоевателей", носивших имя Тутмос. На эпоху правления 18 династии приходится пик могущества Египта и начало его заката.

Самые известные и интересные с научной точки зрения следы этой эры были найдены в двух точках современного Египта — в окрестностях Луксора и Карнака, в знаменитой Долине Царей, и в местечке Гебель-эс-Сисила, расположенном в нескольких десятках километров к северу от современной Асуанской плотины.

Здесь находился древнеегипетский город Бехдет, где во времена Тутанхамона и его великих родственников египтяне добывали блоки песчаника, которые затем транспортировались по Нилу в Луксор, Фивы и другие регионы королевства для строительства храмов, гробниц и других монументов. Со временем, Бехдет и его окрестности "обросли" своими собственными монументами, усыпальницами и храмами, которые сейчас активно изучают египтологи.

Нильссон и ее коллеги уже несколько лет проводят раскопки на территории Гебель-эс-Сисилы, изучая нетронутые уголки Бехдета и других поселений времен Тутанхамона и прочих правителей времен Нового Царства. Год назад им удалось найти своеобразное "детское кладбище", где были захоронены сразу четыре мумии детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Новые раскопки, которые ученые начали вести весной этого года, принесли еще более монументальное и интересное открытие — шведские египтологи нашли под пятиметровым слоем песка и грязи пока самое большое кладбище Бехдета.

Как отметил Мустафа аль-Вазири (Mostafa al-Waziri), глава Высшего совета по делам древностей Египта, современные и древние расхитители гробниц неоднократно пытались проникнуть в эти могильники, из-за чего они были частично затоплены водой и засыпаны песком.

Несмотря на это, большая часть кладбища не была разграблена или просто полностью разрушена. Внутри него сохранилось сразу три каменных саркофага, а также останки нескольких десятков древних египтян, а также большое число украшений, амулетов и различной погребальной утвари.

Два саркофага были извлечены из гробницы — внутри них ученые нашли останки двух девочек, младенца и ребенка дошкольного возраста. Остальные артефакты и останки археологи будут планомерно извлекать в последующие недели и месяцы, осторожно откачивая воду и убирая наносы песка и ила.

Как надеются Нильссон и ее команда, эти раскопки помогут ученым узнать, как жили крупные сообщества древних египтян во времена Нового Царства и какую роль в их жизни играли подобные кладбища.