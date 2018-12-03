Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Нигерии опроверг свою замену клоном 

Lenta.ru + ещё 7 10 часов назад
Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер и был заменен на клона. Об этом пишет The Guardian.
«Это реальный я, уверяю вас. Вскоре отпраздную свой 76-й день рождения», — сообщил глава государства на конференции в Польше.
По его словам, многие надеялись, что он умер во время продолжительной болезни в 2017 году. «Некоторые даже обратились к вице-президенту с просьбой рассмотреть их кандидатуру в качестве его заместителя, поскольку считали меня мертвым. Это смутило его и, конечно, он посетил меня, когда я восстанавливался в Лондоне», — рассказал Бухари. Он добавил, что распространители подобной информации — невежественные и нерелигиозные люди.
Таким образом глава государства прокомментировал информацию, активно циркулирующую в соцсетях уже несколько месяцев. Слухи о том, что его подменили двойником из Судана по имени Джубрил, распространяют в том числе и некоторые из его политических оппонентов. Никаких доказательств этим словам не предоставлялось, однако ролики с такими данными просмотрели тысячи раз.
Бухари исполнится 76 лет 17 декабря. В феврале он намеревается пойти на очередные президентские выборы.
В 2017 году Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании. Чем именно он болел, не сообщалось. За два года до этого представители оппозиции сообщили, что у главы государства рак простаты, однако сам он эту информацию опровергает.
Последние новости
«Союз МС» впервые стартовал после аварии Россияне назвали главный признак прихода старости Катар объявил о выходе из ОПЕК
Комментарии
The Guardian , Африка , В мире , Нигерия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Челнинские крановщицы удивили раскованностью61
США готовят «вторжение» в Крым681
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»99
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина126
Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение245
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
14:02
Испытания новой снайперской винтовки сняли на видео
Армия Оружие
00:53
США готовят «вторжение» в Крым
США Армия
01:30
В Минске задержаны россияне
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение