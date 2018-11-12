Президент Египта попросил о встрече с Медведевым 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев может встретиться президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Встреча может состояться на полях конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая открылась вечером 12 ноября в итальянском Палермо, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов РИА Новости.
Абдель Фаттаз ас-Сиси планирует в очередной раз обсудить тему безопасности полётов между Россией и Египтом.
Как ранее сообщал News.ru, Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию в Палермо на международной конференции по Ливии. Его пригласил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, инициировавший мероприятие.
В конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз. Целью форума, который проходит с 12 по 13 ноября, является приближение полного урегулирования конфликта в североафриканской стране через достижение согласия между противоборствующими политическими силами.