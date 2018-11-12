Президент Египта попросил о встрече с Медведевым

Абдель Фаттаз ас-Сиси планирует в очередной раз обсудить тему безопасности полётов между Россией и Египтом.

Как ранее сообщал News.ru, Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию в Палермо на международной конференции по Ливии. Его пригласил председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, инициировавший мероприятие.