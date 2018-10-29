Депутат открыл стрельбу в парламенте

В парламенте Центральноафриканской Республики депутат Ромбот Альфред Йекатом открыл стрельбу. Об этом сообщил журналист AFP Шарль Бузель в своем Twitter.

Инцидент произошел во время выборов нового главы Национальной ассамблеи. В результате стрельбы пострадавших нет, пишет Бузель. Йекатома удалось обезвредить, а в районе усилена полицейская охрана. Журналист отметил, что в здание ассамблеи сейчас допускаются только депутаты и пресса, процедура выборов продолжается.

О мотивах стрелявшего депутата пока не сообщается.

Бывший глава парламента Карим Мекасуа был снят с поста в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал Africa News. Сторонники политика заявили, что его смещение было незаконным. Как отмечает телеканал, избрание Мекасуа в 2016 году стало символом примирения в республике. С 2013 года в стране происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».

В марте 2013-го бывший президент ЦАР христианин Франсуа Боизе был свергнут в ходе гражданской войны повстанцами «Селеки».