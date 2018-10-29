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Депутат открыл стрельбу в парламенте
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Депутат открыл стрельбу в парламенте 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @Toujours_en_RCA
В парламенте Центральноафриканской Республики депутат Ромбот Альфред Йекатом открыл стрельбу. Об этом сообщил журналист AFP Шарль Бузель в своем Twitter.
Инцидент произошел во время выборов нового главы Национальной ассамблеи. В результате стрельбы пострадавших нет, пишет Бузель. Йекатома удалось обезвредить, а в районе усилена полицейская охрана. Журналист отметил, что в здание ассамблеи сейчас допускаются только депутаты и пресса, процедура выборов продолжается.
О мотивах стрелявшего депутата пока не сообщается.
Бывший глава парламента Карим Мекасуа был снят с поста в пятницу, 26 октября, сообщает телеканал Africa News. Сторонники политика заявили, что его смещение было незаконным. Как отмечает телеканал, избрание Мекасуа в 2016 году стало символом примирения в республике. С 2013 года в стране происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».
В марте 2013-го бывший президент ЦАР христианин Франсуа Боизе был свергнут в ходе гражданской войны повстанцами «Селеки».
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