Семейные туры в Египет могут продавать по 25 тысяч рублей 

Кандидат экономических наук Евгений Ицаков заявил «Ура.ру», что после возобновления чартеров из России в Египет семейные туры будут продавать по 25 тысяч рублей, чтобы вернуть туристов.
По расчетам Ицакова, тур в Египет обойдется на 30 процентов дешевле путевок на российские курорты и на 40 процентов дешевле туров в Турцию.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что россияне смогут отправиться в Египет к Новому году, если операторы займутся турами в ноябре.
31 октября 2015 года самолет компании «Когалымавиа», направлявшийся из Шарм-Эш-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался в небе над Синаем. Жертвами катастрофы стали 224 человека. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет. Весной 2018-го полеты из Москвы в Каир возобновились. В октябре президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между странами в полном объеме.