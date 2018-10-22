Семейные туры в Египет могут продавать по 25 тысяч рублей

Кандидат экономических наук Евгений Ицаков заявил «Ура.ру», что после возобновления чартеров из России Египет семейные туры будут продавать по 25 тысяч рублей, чтобы вернуть туристов.

По расчетам Ицакова, тур в Египет обойдется на 30 процентов дешевле путевок на российские курорты и на 40 процентов дешевле туров в Турцию

Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет. Весной 2018-го полеты из Москвы в Каир возобновились. В октябре президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между странами в полном объеме.