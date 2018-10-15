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В Каире открыли памятник Примакову
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В Каире открыли памятник Евгению Примакову 

Российская Газета + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В столице Египта открыли памятник советскому и российскому государственному деятелю Евгению Максимовичу Примакову (1929-2015). Торжественная церемония состоялась на территории Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире, у входа к которому и расположен бронзовый бюст. Гостями мероприятия стали местные чиновники, представители дипломатических миссий, ученые, общественные деятели, журналисты.
Открытие памятника Примакову приурочили к 75-ой годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. Каир выбран не случайно. В этом городе Примаков на протяжении четырех лет в 60-ых годах прошлого века работал корреспондентом газеты "Правда".
Автором бронзового бюста стал египетский скульптор Мухаммад Сабит.
Евгений Примаков занимал высшие должности в руководстве СССР и России. В том числе в разные периоды он возглавлял российское правительство, министерство иностранных дел, Службу внешней разведки. Примаков скончался 26 июня 2015 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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