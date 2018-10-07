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В Камеруне проходят президентские выборы
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В Камеруне проходят президентские выборы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президентские выборы проходят в Республике Камерун в воскресенье. Главным фаворитом практически все наблюдатели называют действующего главу государства — 85-летнего Поля Бийя, который находится на высшем посту с 1982 года.
Кроме него в президентской гонке участвует восемь кандидатов. Среди основных оппонентов Бийя — кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Социал-демократический фронт" Жошуа Оси и представитель партии "Народный фронт за развитие" Акере Муна.
По данным камерунского избиркома, правом голоса в ходе нынешних выборов обладают более 6,6 млн зарегистрированных избирателей. Бийя принимает участие в президентской гонке в седьмой раз подряд. В настоящее время он занимает второе место в мире среди действующих глав государств по продолжительности нахождения у власти — немногим менее 36 лет (первое место принадлежит лидеру Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого — 39 лет).
Нынешние выборы проходят в условиях сложной внутриполитической обстановки. В острую фазу вошел кризис в отношениях между населением западных англоязычных провинций и франкоязычной центральной властью, который аналитики называют печальным наследием колониальной эпохи. Кроме того, северные районы Камеруна регулярно подвергаются террористическим атакам со стороны радикальной группировки "Боко харам".
Согласно законам Камеруна, глава государства обладает широкими полномочиями. Он определяет основные направления политики государства, назначает премьер-министра и по его предложению других членов правительства, председательствует на заседаниях Совета министров, может распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента).
Президент также возглавляет вооруженные силы страны и отвечает за ее внутреннюю и внешнюю безопасность, имеет право помилования (после консультации с Высшим советом юстиции) и право объявлять чрезвычайное положение, осуществляет назначения на высшие гражданские и военные посты.
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