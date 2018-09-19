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На западе Ирака военные ликвидировали 15 боевиков ИГ*
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На западе Ирака военные ликвидировали 15 боевиков ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
БАГДАД, 19 сен — РИА Новости. Иракские военные ликвидировали 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство*» в провинции Анбар на западе Ирака, сообщается в заявлении пресс-службы командования совместных операций иракских сил, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Командование совместных операций в Ираке объявило сегодня в среду о ликвидации 15 боевиков террористической группировки ИГ* в пещере в районе Акашат в провинции Анбар на западе страны", — говорится в документе.
ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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