Филиппинская группировка «Абу Сайяф» освободила трех заложников-индонезийцев

Манила, 17 сентября /Синьхуа/ — Группировка «Абу Сайяф» на днях в провинции Сулу на юге Филиппин освободила трех заложников-индонезийцев. Об этом сообщила в воскресенье филиппинская армия.

Представитель командования вооруженных сил на западе Минданао заявил, что при поддержке местной администрации заложники были переданы военным 15 сентября во второй половине дня в одной из местных деревень. Освобожденных осмотрели врачи, 16 сентября спасенные заложники были переданы послу Индонезии на Филиппинах.

Напомним, что три человека были захвачены в заложники в январе 2017 года в провинции Тави-Тави. —0—