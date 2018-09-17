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Филиппинская группировка «Абу Сайяф» освободила трех заложников-индонезийцев
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Филиппинская группировка «Абу Сайяф» освободила трех заложников-индонезийцев 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Манила, 17 сентября /Синьхуа/ — Группировка «Абу Сайяф» на днях в провинции Сулу на юге Филиппин освободила трех заложников-индонезийцев. Об этом сообщила в воскресенье филиппинская армия.
Представитель командования вооруженных сил на западе Минданао заявил, что при поддержке местной администрации заложники были переданы военным 15 сентября во второй половине дня в одной из местных деревень. Освобожденных осмотрели врачи, 16 сентября спасенные заложники были переданы послу Индонезии на Филиппинах.
Напомним, что три человека были захвачены в заложники в январе 2017 года в провинции Тави-Тави. —0—
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