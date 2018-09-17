«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на EDEX-2018 в Египте

«Рособоронэкспорт» , входящий в Госкорпорацию Ростех , выступает организатором единой российской экспозиции на первой Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2018, которая пройдет в Каире с 3 по 5 декабря.

Мероприятие проводится под патронажем президента Египта и верховного главнокомандующего египетскими вооруженными силами Абделя Фаттаха ас-Сиси. В работе форума примут участие свыше 300 компаний-экспонентов.

«Мы с большим удовольствием приняли приглашение Министерства обороны Египта участвовать в первой выставке вооружения и военной техники в этой стране. Для нас эта выставка — отличная возможность представить последние российские новинки и технологии на территории нашего давнего и надежного партнера. Уверен, EDEX ждут прекрасные перспективы», — прокомментировал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

корпорация «Уралвагонзавод». В объединенной российской экспозиции участвуют более 10 головных предприятий — производителей продукции военного назначения. В частности, свои разработки представят концерн «Алмаз — Антей», холдинг «Вертолеты России»

«Военно-техническое сотрудничество России и Египта развивается поступательно и с позитивной динамикой. Мы взаимодействуем по широкой номенклатуре вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил, и в нашем партнерстве постоянно появляются новые взаимовыгодные проекты», — добавил Александр Михеев.

Особое внимание на EDEX будет уделено технологиям и средствам противодействия терроризму — основной угрозе безопасности в регионе. Как отметил Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» активно помогает Египту в оснащении самыми современными высокотехнологичными средствами антитеррористической борьбы.

«Российские разработки отлично показали себя в реальной боевой работе в регионе как в ходе противодействия боевикам в Сирии, так и в самом Египте. Мы видим, что поставляемая нами продукция вызывает большое доверие у командования и личного состава египетских подразделений, и рассчитываем на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами», — заявил он.

В этом году Россия и Египет отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Сотрудничество двух государств в военно-технической сфере также имеет долгую историю. Египет стал первой страной арабского мира, закупающей оружие у СССР, в течение многих лет при этом оставаясь ключевым покупателем российского вооружения и военной техники в этом регионе.