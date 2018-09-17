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Музей под открытым небом в Египте
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Музей под открытым небом в Египте 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
Шаркия, 17 сентября /Синьхуанет/ — В 130 километрах от египетской столицы Каир продолжается работа возрождения северной столицы древнего Египта, Сан эль-Хагар /или Танис/, где был создан музей под открытым небом. На фото 15 сентября: Туристы посетили музей под открытым небом в Шаркии.
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