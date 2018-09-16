Ещё
Восемь человек погибли в результате двух нападений в Буркина-Фасо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь человек погибли в результате двух нападений в Буркина-Фасо 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Ломе, 16 сентября /Синьхуа/ — По поступившим из Уагадугу сведениям: в субботу в деревнях возле города Пама на востоке Буркина-Фасо произошли два вооруженных нападения, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном службой безопасности страны.
Согласно документу, утром в субботу две группы вооруженных боевиков по отдельности напали на жилой дом и мечеть в двух деревнях вблизи города Пама, убив, как минимум, восемь человек.
Никто пока не взял на себя ответственности за преступления.
ИА Синьхуа: последние новости
Генсек ООН осудил серию терактов в Афганистане Камерунские военные уничтожили 15 вооруженных сепаратистов в англоговорящем регионе Семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в Ираке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей432
Российский чиновник покончил с собой20
Российские ракеты задели Америку224
Япония выставила России жесткое условие мира1202
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей300
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение