Восемь человек погибли в результате двух нападений в Буркина-Фасо

Ломе , 16 сентября / Синьхуа / — По поступившим из Уагадугу сведениям: в субботу в деревнях возле города Пама на востоке Буркина-Фасо произошли два вооруженных нападения, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном службой безопасности страны.

Согласно документу, утром в субботу две группы вооруженных боевиков по отдельности напали на жилой дом и мечеть в двух деревнях вблизи города Пама, убив, как минимум, восемь человек.

Никто пока не взял на себя ответственности за преступления.