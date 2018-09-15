В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении боевиков на КПП

МОСКВА , 15 сен — РИА Новости . Группа боевиков совершила нападение на три КПП в афганской провинции Забуль на юге страны, восемь полицейских погибли, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти. Как заявил официальный представитель губернатора провинции Гуль Ислам Сияль, серия нападений произошла в ночь на субботу. По его словам, еще три полицейских получили ранения в результате атаки. По данным телеканала, ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение «Талибан» *. В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» * (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. * Террористические организации, запрещенные в России