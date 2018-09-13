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Наблюдатели и военные атташе из 57 стран находятся на полигоне Цугол. Видео
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Наблюдатели и военные атташе из 57 стран находятся на полигоне Цугол. Видео
75.RU
3 часа назад
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Как ранее сообщал замминистра обороны
России
Александр Фомин
, участие в учеиях подтвердил 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии стран
НАТО
и Постоянного представительства
Евросоюза
в РФ.
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