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СМИ: На президента Филиппин Дутерте готовится покушение 

Мир24 12 сентября 2018
На президента Филиппин готовится покушение со стороны оппозиционно настроенных политиков и военных. С таким заявлением накануне выступил сам скандально известный лидер страны Родриго Дутерте. Об этом пишет американское издание деловых кругов The Wall Street Journal.
Как пишет газета, у главы государства имеются неопровержимые доказательства, которые предоставили представители одного из зарубежных государств. Они сообщили, что группа оппозиционеров, бывшие военнослужащие, а также повстанцы из маоистских организаций обсуждают план его ликвидации.
«Это их план на сегодняшний день. Если они не добьются желаемого посредством терактов, они найдут способ устранить меня другим способом», — указал Дутерте.
Напомним, в конце 2016 года на резиденцию президента Филиппин было совершено нападение исламистских боевиков. В результате происшествия пострадали семь его телохранителей и двое солдат. Инцидент произошел накануне его визита на юг Филиппин в город Марави.
Отметим, что в конце августа на юге Филиппин прогремела серия мощных взрывов. В результате несколько человек погибли, десятки получили ранения.
На острове Минданао проживает мусульманское меньшинство. Данный регион считается неспокойным. На протяжении нескольких лет здесь промышляют вооруженные исламистские группировки, а также преступные банды. В мае 2017-го после мятежа экстремистов, связанных с запрещенным в России «Исламским государством», был введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до конца текущего года.
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