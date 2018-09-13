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Появились данные об артиллерийской атаке армии Сирии в Идлибе
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Появились данные об артиллерийской атаке армии Сирии в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительственная армия Сирии атаковала террористов, нападавших на мирных жителей на юге провинции Идлиб, сообщают источники.
«Армия нанесла артиллерийские удары по центрам скопления и укрытиям террористов, которые нападали на невинных мирных жителей», — сказал военный источник, передает РИА «Новости».
В понедельник вооруженные бандформирования обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» военный аэродром в сирийской Хаме. До этого террористы обстреляли из установок «Град» христианский город Мухарде на севере провинции Хама, погибли 10 мирных жителей.
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