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Камерунские военные уничтожили 15 вооруженных сепаратистов в англоговорящем регионе
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Камерунские военные уничтожили 15 вооруженных сепаратистов в англоговорящем регионе 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Яунде, 12 сентября /Синьхуа/ — 15 вооруженных сепаратистов были уничтожены в местности Чомба в Северо-Западном регионе Камеруна — одном из двух кризисных англоговорящих районов государства, языком большинства в котором является французский. Об этом заявила во вторник армия страны.
По словам военных, еще двое сепаратистов были задержаны. В ходе операции солдаты изъяли винтовки и короткоствольное оружие, а также боеприпасы.
Как сообщил корр. Синьхуа осведомленный источник в силах безопасности, никто из военных при столкновении не погиб, двое получили легкие ранения.
С ноября прошлого года в Камеруне не прекращаются столкновения между правительственными войсками и сепаратистами в англоговорящих Северо-Западном и Юго-Западном регионах, где было провозглашено непризнанное государство Амбазония. По официальным данным, к настоящему моменту погибли более 100 сотрудников сил безопасности. По оценкам военных, потери среди сепаратистов превысили 200 человек. —0—
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