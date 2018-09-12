Генсек ООН осудил серию терактов в Афганистане

А. Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Генсек ООН подчеркнул, что эти теракты не заслуживают оправдания и нарушают международное гуманитарное право. Он призвал приложить все возможные усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. ООН поддерживает народ и правительство Афганистана в их стремлении к миру в стране, подчеркивается в заявлении.

Серия взрывов, прогремевших во вторник в провинции Нангархар на востоке Афганистана, была направлена против мирных жителей и школ. Жертвами стали десятки людей. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты. —0—