Генсек ООН осудил серию терактов в Афганистане 

ООН, 11 сентября /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник осудил серию терактов в афганской провинции Нангархар, направленных против демонстрантов и школ. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
А. Гутерриш выразил соболезнования семьям жертв и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Генсек ООН подчеркнул, что эти теракты не заслуживают оправдания и нарушают международное гуманитарное право. Он призвал приложить все возможные усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. ООН поддерживает народ и правительство Афганистана в их стремлении к миру в стране, подчеркивается в заявлении.
Серия взрывов, прогремевших во вторник в провинции Нангархар на востоке Афганистана, была направлена против мирных жителей и школ. Жертвами стали десятки людей. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты. —0—