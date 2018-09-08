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Названы самые популярные среди туристов страны мира
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Порошенко решил проигнорировать Путина
Порошенко решил проигнорировать Путина

Названы самые популярные среди туристов страны мира 

Российская Газета + ещё 7 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Специалисты Всемирной туристической организации по итогам 2017 года назвали самой посещаемой страной в мире Францию, которую посетили 86,7 миллиона человек.
На втором месте — Испания, где побывали 81,8 миллиона туристов, на третьем — США (75,9 миллиона), передает CNN.
В топ-5 также вошли Китай и Италия, которые посетили 60,7 миллиона и 58,3 миллиона туристов соответственно.
Среди самых быстрорастущих направлений эксперты выделили Египет, на который туристический спрос вырос на 55,1%. Далее следуют Того с не менее впечатляющим показателем роста — 46,7% и Сан-Марино — 31,1%. Замыкают пятерку Вьетнам и Грузия.
Специалисты отметили, что в 2017 году было зафиксировано на 6,8% больше прибытий, чем в 2016-ом. Таким образом, международный рынок туризма практически не демонстрирует признаков замедления.
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