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Египет стал страной с самой быстро развивающейся туристической отраслью в мире
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Египет стал страной с самой быстро развивающейся туристической отраслью в мире 

Авторадио 18 часов назад
Всемирная туристическая организация при ООН поставила Египет на первое место среди стран с самой быстро развивающейся туристической отраслью. Число посетивших эту страну туристов в 2017 году подскочило на 55% по сравнению с 2016 годом и составило свыше 8,5 миллиона человек. Наиболее посещаемые иностранцами города — Луксор и Гиза, где расположены знаменитые на весь мир пирамиды, гробницы и храмы Древнего Египта. Далее следуют курорты Красного моря, которые туристы любят за возможность совместить пляжный отдых, водные виды спорта и осмотр красот богатого подводного мира.
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