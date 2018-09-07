Египет стал страной с самой быстро развивающейся туристической отраслью в мире 

Всемирная туристическая организация при ООН поставила Египет на первое место среди стран с самой быстро развивающейся туристической отраслью. Число посетивших эту страну туристов в 2017 году подскочило на 55% по сравнению с 2016 годом и составило свыше 8,5 миллиона человек. Наиболее посещаемые иностранцами города — Луксор и Гиза, где расположены знаменитые на весь мир пирамиды, гробницы и храмы Древнего Египта. Далее следуют курорты Красного моря, которые туристы любят за возможность совместить пляжный отдых, водные виды спорта и осмотр красот богатого подводного мира.