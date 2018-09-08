Ещё
США примут участие в крупных военных учениях в Египте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США примут участие в крупных военных учениях в Египте 

Российская Газета + ещё 2 10 часов назад
В Египте в субботу начинаются международные военные учения с участием США. Крупнейшие в регионе маневры «Bright star — 2018» продлятся по 20 сентября.
В учениях будут задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы, а также спецподразделения из Египта, Греции, Иордании, Великобритании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Франции и США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вооруженных сил Египта. Соединенные Штаты будут представлять около 800 военнослужащих.
Учения «Bright star — 2018» проводятся с целью укрепления военного сотрудничества и обмена опытом. Стороны отработают противостояние террористам, совместное планирование операций, в том числе по борьбе с применением оружия массового поражения, организацию взаимодействия в воздухе и многие другие вопросы.
Впервые «Bright star» были организованы в 1980 году и в них приняли участие только Египет и США. Позже к маневрам подключились страны НАТО и некоторые арабские государства. Учения проводились раз в два года, но в 2011 году они были отменены из-за того, что вооруженные силы Египта были заняты урегулированием внутренней ситуации в стране.
Российская Газета: последние новости
В столице Ливии ввели чрезвычайное положение "Лукойл": Сотрудникам компании в Ираке ничего не угрожает Беспилотники атаковали сирийскую армию в Латакии: трое убитых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу90
В Москве произошла массовая драка235
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал6
«Украина перешла черту приличий»22
Озвучены новые факты по делу Скрипалей55
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
03:50
Вдова запретила оплакивать Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
02:09
Кадыров захотел уточнить границы Чечни
Политика
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение