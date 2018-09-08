США примут участие в крупных военных учениях в Египте 

В Египте в субботу начинаются международные военные учения с участием США. Крупнейшие в регионе маневры «Bright star — 2018» продлятся по 20 сентября.
В учениях будут задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы, а также спецподразделения из Египта, Греции, Иордании, Великобритании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Франции и США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вооруженных сил Египта. Соединенные Штаты будут представлять около 800 военнослужащих.
Учения «Bright star — 2018» проводятся с целью укрепления военного сотрудничества и обмена опытом. Стороны отработают противостояние террористам, совместное планирование операций, в том числе по борьбе с применением оружия массового поражения, организацию взаимодействия в воздухе и многие другие вопросы.
Впервые «Bright star» были организованы в 1980 году и в них приняли участие только Египет и США. Позже к маневрам подключились страны НАТО и некоторые арабские государства. Учения проводились раз в два года, но в 2011 году они были отменены из-за того, что вооруженные силы Египта были заняты урегулированием внутренней ситуации в стране.