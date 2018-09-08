США примут участие в крупных военных учениях в Египте

Египте в субботу начинаются международные военные учения с участием США . Крупнейшие в регионе маневры «Bright star — 2018» продлятся по 20 сентября.

Учения «Bright star — 2018» проводятся с целью укрепления военного сотрудничества и обмена опытом. Стороны отработают противостояние террористам, совместное планирование операций, в том числе по борьбе с применением оружия массового поражения, организацию взаимодействия в воздухе и многие другие вопросы.