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Спецназовцы Египта и США провели совместные антитеррористические учения
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Спецназовцы Египта и США провели совместные антитеррористические учения 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Каир, 7 сентября /Синьхуа/ — Военнослужащие сил спецназа Египта и США в четверг провели совместные антитеррористические учения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном армией Египта.
Учения включали как теоретические занятия по борьбе с терроризмом, так и реальные тренировки, обезвреживание взрывных устройств и прочее.
8-20 сентября вооруженные силы Египта и США проведут совместные военные учения Bright Star-2018 |/"Яркая звезда-2018"/ на военной базе имени Мухаммеда Нагиба вблизи приморского города Александрия. В учениях также примут участие военнослужащие Греции, Иордании, Великобритании, Саудовской Аравии и других стран. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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