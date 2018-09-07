Спецназовцы Египта и США провели совместные антитеррористические учения

Каир , 7 сентября / Синьхуа / — Военнослужащие сил спецназа Египта США в четверг провели совместные антитеррористические учения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном армией Египта.

Учения включали как теоретические занятия по борьбе с терроризмом, так и реальные тренировки, обезвреживание взрывных устройств и прочее.

8-20 сентября вооруженные силы Египта и США проведут совместные военные учения Bright Star-2018 |/"Яркая звезда-2018"/ на военной базе имени Мухаммеда Нагиба вблизи приморского города Александрия. В учениях также примут участие военнослужащие Греции, Иордании, Великобритании, Саудовской Аравии и других стран. —0—