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Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков
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Военный контингент РФ за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков 

ТАСС + ещё 1 13 часов назад
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский военный контингент за время операции в Сирии уничтожил 87 тыс. боевиков, освободив 141 населенный пункт и 102 тыс. кв. км территории. Об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных к трехстороннему саммиту по сирийскому урегулированию в Тегеране.
"Россия вносит значительный вклад в нормализацию обстановки в Сирии. При участии российских военных там уничтожено 87 тыс. боевиков, освобождены 141 населенный пункт и 102 тыс. кв. км территории, 43 тыс. экстремистов добровольно сложили оружие в результате работы по примирению сторон", — отмечается в материалах.
При поддержке ВКС России сирийские войска завершили операцию по зачистке от террористов временной зоны деэскалации на юго-западе страны. На сегодняшний день три из четырех таких зон возвращены к мирной жизни под контролем сирийского правительства, отмечают в Кремле.
Кроме того, Россия активно помогает Сирии в гуманитарном плане: доставлено более 3 тыс. тонн грузов, разминировано около 6,6 га территории, более 19 тыс. зданий и сооружений, а также 1,5 тыс. км дорог.
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