На полигон Цугол приедут представители 57 стран 

— Участие подтвердил 91 наблюдатель из 57 стран, а также из Военной миссии стран НАТО и Постоянного представительства Евросоюза в РФ, — сказал Фомин. При этом замминистра обороны подчеркнул, что военные маневры «Восток-2018» не направлены против НАТО. Крупнейшие за последние 37 лет учения пройдут с 11 по 15 сентября, в этот раз они имеют статус международных. В них примут участие подразделения из Китая и Монголии.
В учениях «Восток-2018» примут участие почти 300 тысяч военнослужащих. Фото портала 75.RU.