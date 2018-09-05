Ещё
В Кабуле два журналиста телеканала Tolo News погибли в результате взрыва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кабуле два журналиста телеканала Tolo News погибли в результате взрыва 

РИА Новости + ещё 20 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Два журналиста афганского телеканала Tolo News погибли в результате теракта в Кабуле.
Как ранее сообщалось, два взрыва прогремели в афганской столице в среду вечером, их жертвами стали 20 человек, еще 70 получили ранения.
"С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двух из своих лучших журналистов. При освещении первого взрыва скончались 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади", — говорится в заявлении телеканала.
Первый взрыв прогремел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел недалеко от первого. Телеканал Tolo News сообщил, что вторая атака была направлена против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.
Последние новости
От Максаковой требуют покинуть Украину Он извинился за украинцев, которые глумились над смертью Кобзона У России и Украины теперь есть по Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой681
Главный вор России определился со «свитой»244
Сердючка отказалась выступать в России101
Гибель империи: как в России загибаются технологии90
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей62
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение