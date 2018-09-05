В Кабуле два журналиста телеканала Tolo News погибли в результате взрыва

Как ранее сообщалось, два взрыва прогремели в афганской столице в среду вечером, их жертвами стали 20 человек, еще 70 получили ранения.

"С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двух из своих лучших журналистов. При освещении первого взрыва скончались 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади", — говорится в заявлении телеканала.

Первый взрыв прогремел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел недалеко от первого. Телеканал Tolo News сообщил, что вторая атака была направлена против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.