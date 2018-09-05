Египет не светит уральцам этой зимой

Дубай и В осенне-зимнем сезоне наиболее востребованными у уральцев будут туры в Чехию Таиланд . Об этом «Уралинформбюро» сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Максим Пузанков.

По его данным, Египет , который был очень популярен у туристов в холодный сезон, вряд ли откроют этой осенью.

"Нужно смотреть правде в глаза. Если даже завтра объявят, что его открывают, невозможно будет быстро сверстать чартерные программы и развернуть самолеты. Да даже найти необходимое число самолетов, чтобы уже завтра запустить туда необходимый объем перевозки. Поэтому если завтра, допустим его откроют, ранее чем в декабре нормальные чартерные перевозки туда не организовать", — отметил Пузанков.

Распахнуть двери для туристов Египет сможет в лучшем случае в 2019 году. «Возможно, весной или летом», — заявил президент УАТ.