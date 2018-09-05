Ещё
Египет не светит уральцам этой зимой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египет не светит уральцам этой зимой 

Уралинформбюро 5 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
В осенне-зимнем сезоне наиболее востребованными у уральцев будут туры в Чехию, Дубай и Таиланд. Об этом «Уралинформбюро» сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Максим Пузанков.
По его данным, Египет, который был очень популярен у туристов в холодный сезон, вряд ли откроют этой осенью.
"Нужно смотреть правде в глаза. Если даже завтра объявят, что его открывают, невозможно будет быстро сверстать чартерные программы и развернуть самолеты. Да даже найти необходимое число самолетов, чтобы уже завтра запустить туда необходимый объем перевозки. Поэтому если завтра, допустим его откроют, ранее чем в декабре нормальные чартерные перевозки туда не организовать", — отметил Пузанков.
Распахнуть двери для туристов Египет сможет в лучшем случае в 2019 году. «Возможно, весной или летом», — заявил президент УАТ.
Уралинформбюро: последние новости
Британская полиция обнародовала имена и фото подозреваемых по "делу Скрипалей" После 11 октября обещают жизнь без Интернета Названа причина смерти исполнительницы хита Zombie
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу580
На Россию надвигается апокалипсис79
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев68
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение